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Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Стало известно, кто из депутатов ГД не голосовал по ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Госдума сегодня ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР. Накануне эти республики признал независимыми президент России Владимир Путин.

В зале присутствовали 400 депутатов из 450. Как сообщалось, они единогласно приняли решение, проголосовав "за".

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов опубликовал в своем телеграм-канале результаты поименного голосования по ратификации договоров с ЛНДР. Среди тех, кто по каким-либо причинам не принимали участие в голосовании, значатся в основном члены "Единой России". Среди них, в частности, депутат от Свердловской области, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, бывший глава Минприроды, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, депутат от ХМАО Павел Завальный.

Из КПРФ не голосовал всего один депутат – Олег Михайлов, из ЛДПР двое – Владимир Жириновский, который находится в больнице в коронавирусом, и Владимир Сипягин.

Отметим, Совет Федерации сегодня также одобрил договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР. В Совфеде, как ранее в Госдуме, все сенаторы поддержали решение президента России о признании независимости республик Донбасса.

Теги: госдума, депутаты, признание независимости, лнр, днр



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