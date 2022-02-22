"Выдворить из страны, недвижимость национализировать": сенаторы готовят санкции для Европы

Совет Федерации единогласно одобрил договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, которые чуть раньше ратифицировала Госдума. Документы вступят в силу с момента опубликования.

В Совете Федерации, как ранее в Госдуме, все сенаторы поддержали решение президента России о признании независимости республик Донбасса.

"Решение очень важно, от него напрямую зависит судьба людей, которые ощущают себя частью нашего большого народа, верят, что Россия их не бросит и не подведет. На протяжении семи лет они жили в условиях военного положения. За это время выросли и пошли в школу дети, которые не знают другой жизни, кроме жизни в прифронтовой полосе. Это наказание жителям ЛНР и ДНР за то, что они не отреклись от своего языка и культуры, остались верными своим традициям.

Россия настаивала на мирном, дипломатическом решении вопроса. Но Украина блокировала любое малейшее продвижение в реализации Минских договоренностей. Делалось это, чтобы сконцентрировать как можно больше сил у границы и силовым путем попытаться присоединить регионы.

Обращение президента надо перевести на все мировые языки и показать всем, кто разглагольствует о нашей агрессии. С фактами на руках он рассказал, как мы сотрудничали с Украиной, выстраивали братские отношения.

Украину цинично превратили в форпост для военного наступления на Россию.

Президент принял непростое, но единственно верное решение. Президент проявил четкую, ясную, честную политическую волю.

Наш моральный долг поддержать его", - высказалась спикер палаты Валентина Матвиенко.

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заверил коллег, что все решения законны: "В 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Мы знаем, что часть населения Украины не согласились с последствиями кровавыми переворота. Жители Крыма и Севастополя, а также Донбасса реализовали тогда права, предусмотренные международными документами. Устройство ЛНР и ДНР отвечает демократическим стандартам. Учитывая отказ Украины от мирного урегулирования, волеизъявление народа ЛНР и ДНР были подписаны указы президента России о признании независимости республик. С точки зрения Конституции РФ соблюдены все условия. Соблюдены все требования федерального законодательства".

Константин Косачев, вице-спикер СФ заявил, что, по сути, договоры – "это охранные грамоты". "Приходится охранять людей от радикальных, озверевших националистов. В более широком смысле – от украинских властей, которые потворствуют националистам. Но в конечном счете надо защищать живых людей от объединенной в натовском строю Европы.

Хочется призвать Запад перестать нагнетать напряженность.

К народу Украины хочется обратиться: надо осознать губительность действия ваших властей. Три территории вы уже потеряли, самое время делать работу над ошибками".

Жестко высказались сенаторы-женщины.

"Это единственный долгожданный шаг и для России, и для Донбасса. Мы видим капризность, истеричность и даже глупость украинских властей: то хочу пистолетик, то хочу ядерной державой быть, как та старуха из сказки Пушкина. Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах", - сказала Елена Афанасьева.

"С волками жить – по-волчьи жить. Украина – инструмент в сатанинской игре. Хватит этих пустых ток-шоу с участием украинцев, поляков, американцев с приглушением звука, когда выступают россияне. Нужна рубрика "Кто судьи России?". Не надо оправдываться: ой, мы не нападем. Нужен другой подход: мы найдем способ обуздать подонков.

Нужно переходить к экономическим мерам. Мы должны выделить государства Европы, которые слишком далеко зашли. Мы должны выдворить из России их бизнес-проекты, а недвижимость национализировать. И хватит нефтью и газом согревать вражеские для нас государства. Пусть мы потерям что-то в бюджете.

Оболганные Западом руководители страны и, в первую очередь, президент должен чувствовать нашу поддержку. Мы должны встать с ним в полный рост", - заявила Светлана Горячева.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила: "Мы, крымчане, гордимся сегодня своим Отечеством и своим президентом. Очевидно, что президент Зеленский – они уже не сумасшедшие, они просто опасные люди. Надо спасать уже Украину, а не только Донбасс. Я думаю, украинцы сами разберутся, сами выберут нормального президента".