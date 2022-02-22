"Выдворить из страны, недвижимость национализировать": сенаторы готовят санкции для Европы

22 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Совет Федерации (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

"Выдворить из страны, недвижимость национализировать": сенаторы готовят санкции для Европы

Совет Федерации единогласно одобрил договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, которые чуть раньше ратифицировала Госдума. Документы вступят в силу с момента опубликования.

В Совете Федерации, как ранее в Госдуме, все сенаторы поддержали решение президента России о признании независимости республик Донбасса.

"Решение очень важно, от него напрямую зависит судьба людей, которые ощущают себя частью нашего большого народа, верят, что Россия их не бросит и не подведет. На протяжении семи лет они жили в условиях военного положения. За это время выросли и пошли в школу дети, которые не знают другой жизни, кроме жизни в прифронтовой полосе. Это наказание жителям ЛНР и ДНР за то, что они не отреклись от своего языка и культуры, остались верными своим традициям.

Россия настаивала на мирном, дипломатическом решении вопроса. Но Украина блокировала любое малейшее продвижение в реализации Минских договоренностей. Делалось это, чтобы сконцентрировать как можно больше сил у границы и силовым путем попытаться присоединить регионы.

Обращение президента надо перевести на все мировые языки и показать всем, кто разглагольствует о нашей агрессии. С фактами на руках он рассказал, как мы сотрудничали с Украиной, выстраивали братские отношения.

Украину цинично превратили в форпост для военного наступления на Россию.

Президент принял непростое, но единственно верное решение. Президент проявил четкую, ясную, честную политическую волю.

Наш моральный долг поддержать его", - высказалась спикер палаты Валентина Матвиенко.

Андрей Клишас(2020)|Фото: council.gov.ru

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заверил коллег, что все решения законны: "В 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Мы знаем, что часть населения Украины не согласились с последствиями кровавыми переворота. Жители Крыма и Севастополя, а также Донбасса реализовали тогда права, предусмотренные международными документами. Устройство ЛНР и ДНР отвечает демократическим стандартам. Учитывая отказ Украины от мирного урегулирования, волеизъявление народа ЛНР и ДНР были подписаны указы президента России о признании независимости республик. С точки зрения Конституции РФ соблюдены все условия. Соблюдены все требования федерального законодательства".

Константин Косачев, вице-спикер СФ заявил, что, по сути, договоры – "это охранные грамоты". "Приходится охранять людей от радикальных, озверевших националистов. В более широком смысле – от украинских властей, которые потворствуют националистам. Но в конечном счете надо защищать живых людей от объединенной в натовском строю Европы.

Хочется призвать Запад перестать нагнетать напряженность.

К народу Украины хочется обратиться: надо осознать губительность действия ваших властей. Три территории вы уже потеряли, самое время делать работу над ошибками".

Жестко высказались сенаторы-женщины.

"Это единственный долгожданный шаг и для России, и для Донбасса. Мы видим капризность, истеричность и даже глупость украинских властей: то хочу пистолетик, то хочу ядерной державой быть, как та старуха из сказки Пушкина. Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах", - сказала Елена Афанасьева.

"С волками жить – по-волчьи жить. Украина – инструмент в сатанинской игре. Хватит этих пустых ток-шоу с участием украинцев, поляков, американцев с приглушением звука, когда выступают россияне. Нужна рубрика "Кто судьи России?". Не надо оправдываться: ой, мы не нападем. Нужен другой подход: мы найдем способ обуздать подонков.

Нужно переходить к экономическим мерам. Мы должны выделить государства Европы, которые слишком далеко зашли. Мы должны выдворить из России их бизнес-проекты, а недвижимость национализировать. И хватит нефтью и газом согревать вражеские для нас государства. Пусть мы потерям что-то в бюджете.

Оболганные Западом руководители страны и, в первую очередь, президент должен чувствовать нашу поддержку. Мы должны встать с ним в полный рост", - заявила Светлана Горячева.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила: "Мы, крымчане, гордимся сегодня своим Отечеством и своим президентом. Очевидно, что президент Зеленский – они уже не сумасшедшие, они просто опасные люди. Надо спасать уже Украину, а не только Донбасс. Я думаю, украинцы сами разберутся, сами выберут нормального президента".

Теги: совет федерации, валентина матвиенко, ратификация, признание независимости, лнр, днр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4371

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети