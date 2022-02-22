На Среднем Урале прибывающих из ДНР и ЛНР будут вакцинировать от ковида

Всех эвакуированных из ДНР и ЛНР, которые прибывают в Свердловскую область, ждет обязательное тестирование на коронавирус, а желающие смогут пройти вакцинацию. Об этом заявил вице-губернатор Среднего Урала Павел Креков.

По его словам, любые организованные группы, которые прибывают на территорию области, всегда дополнительно тестируются. Креков уточнил, что таких людей тестируют и в месте их отправления.

"Мы относимся к месту прибытия, поэтому все прибывающие будут тестированы. Причем как методом экспресс-анализа, так и методом ПЦР", - сообщил вице-губернатор.

Также он рассказал, как будет проходить вакцинация жителей Донбасса от ковида.

"Мы будем вакцинировать всех желающих. Сегодня на территории области более 500 тысяч доз вакцин, в основном, "Спутник V". Поэтому любой желающий может быть вакцинирован, в том числе, и приехавшие к нам из Донецкой и Луганской народных республик. Мы с удовольствием этих людей вакцинируем. Это никоим образом не отразится на возможном дефиците вакцины", - заверил Креков.

Напомним, что сегодня в уральскую столицу прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. Их планировали размещать в санатории "Обуховский", но затем решили этого не делать и найти для эвакуированных другое место.