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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
уголовное дело (2013) | Фото:

В Тарко-Сале завершено расследование дела в отношении предполагаемых наркодилеров, устроивших драку с силовиком

На Ямале перед судом предстанут двое местных жителей. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, совершенное группой лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Расследование уголовного дела находилось на контроле руководителя следственного управления Андрея Егорова.

Днем 7 февраля в Тарко-Сале сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району, проверяя сообщение о незаконном обороте наркотиков, остановил автомобиль, в котором ехали два человека. После того, как полицейский представился и потребовал от водителя выйти из машины, тот нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Силовик, взявшись за кузов автомобиля и руку водителя, попытался остановить машину, однако водитель оттолкнул его. Пассажир автомобиля в это время пинал полицейского в грудь. После машина предполагаемых нарушителей врезалась в другой автомобиль и улетела в сугроб. Водитель и пассажир задержаны. У одного из них при обыске обнаружен пакет с, предположительно, наркотиком. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, совершенное группой лиц".

Теги: Наркотики, дилер, драка



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