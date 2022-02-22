Шольц поручил остановить процесс сертификации "Северного потока 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил остановить процесс сертификации "Северного потока-2".

Соответствующие указания даны Минэкономики страны, которое должно обратиться к немецкому регулятору.

"Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - цитирует "Интерфакс" Шольца. По его словам, сертификация не может продолжаться с учетом действий России.

Ранее сообщалось, что пакет санкций, подготовленный Евросоюзом на случай вторжения России в Украину, включает меры, направленные против проекта "Северный поток-2". Какзаявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, санкции предусматривает остановку сертификации газопровода. В то же время он не сообщил, будут ли эти санкции распространены на текущую ситуацию с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР и вводом войск РФ на территорию Донбасса.