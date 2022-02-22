Песков ответил на вопрос про ввод российских сил на территорию ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию о вводе миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью.

"Мне об этом ничего неизвестно", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что решение о вводе сил в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, а также исходя из целесообразности.

Напомним, 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о суверенитете республик Донбасса, были подписаны соответствующие указы. В документах признаются ДНР и ЛНР. Также из указов следует, что Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе. Военкор Семен Пегов сообщил в своем Telegram-канале, что таким образом военные России отправятся в ДНР и ЛНР. В соцсетях появились видеозаписи с военной техникой, якобы заходящей в Донбасс.