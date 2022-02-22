Песков ответил на вопрос про ввод российских сил на территорию ЛНР и ДНР

22 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России ДНР и ЛНР
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

Песков ответил на вопрос про ввод российских сил на территорию ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию о вводе миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью.

"Мне об этом ничего неизвестно", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что решение о вводе сил в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, а также исходя из целесообразности.

Напомним, 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о суверенитете республик Донбасса, были подписаны соответствующие указы. В документах признаются ДНР и ЛНР. Также из указов следует, что Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе. Военкор Семен Пегов сообщил в своем Telegram-канале, что таким образом военные России отправятся в ДНР и ЛНР. В соцсетях появились видеозаписи с военной техникой, якобы заходящей в Донбасс.

Теги: песков, днр, лнр, российские силы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4367

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети