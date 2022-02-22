22 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Больница в Юрюзани (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский санаторий "Обуховский" не будет принимать беженцев из ДНР

Санаторий "Обуховский" под Камышловом (Свердловская область) не будет принимать беженцев из ДНР. Об этом Накануне.RU сообщили в отделе бронирования санатория, сообщив, что "вопрос уже решился".

До этого СМИ писали, что из санатория выселяют постояльцев. На тот момент вопрос с возвратом денег за платные путевки решен не был, хотя и поступило обещание о возврате в течение двух недель.

Сейчас бронирование мест в санатории было возобновлено.

Напомним, что похожая ситуация сложилась с пациентами санатория "Липовка", которых выписали, чтобы освободить места для беженцев. Взамен пациентам вернули деньги и решили предоставить альтернативный вид реабилитации. Помимо "Липовки", жителей ДНР также поселят в санатории "Самоцветы", что находится в Нижних Сергах.

Сегодня в уральскую столицу прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. Всего границу России за минувшие сутки пересекло свыше 20 тыс. переселенцев, 11 тыс. из которых по прибытии в Ростовскую область были отправлены в различные регионы страны 14-ю поездами.

Теги: Обуховский, беженцы, санаторий



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