Захарова ответила Кличко на счет болота на месте Москвы во времена Киевской Руси

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова мэра Киева Виталия Кличко по поводу Москвы.

"Русь была Киевской, а Киев — великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва", - заявил Кличко.

"Виталий, Вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых", - пишет Захарова в своем Telegram-канале.