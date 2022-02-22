22 Февраля 2022
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паспорт, путевка, билеты, отпуск (2016) | Фото:

Продажи туров за рубеж затормозились после признания ДНР и ЛНР

После заявления президента РФ Владимира Путина о признании республик Донбасса затормозились продажи туров за рубеж. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, за последние несколько дней объем бронирований снизился на 20-25%.

Тюрина рассказала "Интерфаксу", что туристы опасаются выезжать за рубеж, а также боятся закрытия Турции.

Туроператоры надеются, что спад продаж не будет долговременным. При этом в случае обострения ситуации представители туриндустрии не исключают сложностей с получением европейских виз, проблем с международными платежными системами, ослабления рубля и, как следствие, подорожания туров.

Напомним, 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о признании суверенитета республик Донбасса, в результате чего были подписаны соответствующие указы. Госдума сегодня единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР.

Евросоюз осудил признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик и пообещал отреагировать санкциями. США заявили, что также озвучат пакет санкций в отношении России из-за признания независимости Донбасса и ввода на его территорию войск РФ.

Теги: туры, признание днр и лнр, туроператоры



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