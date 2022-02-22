22 Февраля 2022
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Политика Свердловская область
карапетян армен эминович депутат законодательного собрания свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

Полный тезка вице-спикера ЗакСО оказался в базе должников

Бизнесмен Армен Карапетян, избранный вице-спикером заксобрания Свердловской области нового созыва, возможно, оказался в базе должников у службы судебных приставов.

Как сообщается в банке данных исполнительных производств свердловского ГУФССП, полный тезка Армена Карапетяна (дата рождения которого полностью совпадает с датой рождения вице-спикера) задолжал 40 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено на прошлой неделе.

В качестве предмета задолженности указаны "Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". На сегодняшний день долг остается неоплаченным.

Армен Карапетян в базе должников(2022)|Фото: сайт ГУ ФССП России по Свердловской области

Как рассказал Накануне.RU сам Армен Карапетян, он впервые слышит об этой ситуации.

"Удивительно. Вообще не люблю быть должником и никогда им не был! Это какой-то бред. Я часто летаю в командировки, у меня серьезный аппарат, который за этим следит", - заявил депутат.

По его словам, он не собирается выяснять, как мог оказаться в базе должников.

"Даже думать об этом не хочу и искать не хочу. Не хочу тратить свое время. Бред какой-то!", - заключил народный избранник.

Напомним, будучи депутатом, Карапетян не раз становился фигурантом скандалов. Так, в 2016 году его задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Тогда парламентарий также все отрицал, но в итоге его лишили права управления транспортом на 1 год и 7 месяцев со штрафом в 30 тысяч рублей.

А в 2018 году Армена Карапетяна лишили мандата – но не за дорожный инцидент, а за то, что он длительно скрывал информацию о наличии у него несовершеннолетних детей, что вел коммерческую деятельность в ООО "Элит-Окна", а также не рассказывал о доходах своей супруги.

Осенью прошлого года Карапетян вернулся в ЗакСО на место вице-спикера.

Теги: Карапетян, депутат, долг, приставы



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