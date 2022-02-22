"Партия Дела" первой среди непарламентских поддержала решение о признании ЛДНР

Официальное заявление "Партии Дела" о поддержке президента и признании ДНР и ЛНР оперативно вышло вчера на сайте политический организации. Как сказано в заявлении, решение о признании поможет остановить кровопролитие и эскалацию насилия, и в перспективе привести к нормализации обстановки на Украине.

Военный эксперт и член генсовета "Партии Дела" Владимир Орлов в беседе с Накануне.RU заявил, что всецело поддерживает решение президента.

"Наша партия высказала консолидированную позицию о том, что действительно признание республик Донбасса — это назревшее, наболевшее решение, к которому мы весьма долго шли. Сегодня можно констатировать, что, наконец, чаяния людей, за которые они боролись и восемь лет страдали, были услышаны и приняты президентом Российской Федерации. Да, конечно, это был долгий период, мы не рассчитывали, что это продлится так долго, надеялись, что ситуация разрешится быстрее, тем не менее, спустя восемь лет люди на Донбассе смогут вздохнуть спокойно", — подчеркнул член генсовета "Партии Дела".

Он добавил, что теперь жители ЛДНР смогут вести безопасный образ жизни и рассчитывать на всецелую поддержку Российской Федерации уже не как непризнанные республики Донбасса или отдельные районы Украины, как это было предусмотрено минскими соглашениями, а уже в виде признанных, легитимных государственных образований.

Теперь это полноценные отношения с образованием посольств, отмечает эксперт, а значит, сотрудничество будет осуществляться по всем направлениям, в том числе и в промышленности, и в обороне. Посольства будут выполнять полномасштабную деятельность, которая предусмотрена договорами между нашими государствами, говорит Владимир Орлов.

"В этом случае, конечно, вся промышленность, которая находится на территории республик, сможет непосредственно интегрироваться в экономическую деятельность с Российской Федерацией, в рамках тех договоров, которые будут заключены. И, конечно, "Партия Дела" будет всецело поддерживать движение в этом направлении", — заверил Владимир Орлов.

Политолог Александр Краснощеков также считает, что признание ЛДНР должно было произойти давно, но, тем не менее, ситуацию сдвинули с мертвой точки.

"Наш руководитель, главнокомандующий сдвинул дело с мертвой точки, и очень отрадно мне как патриоту страны видеть такую широкую поддержку разных партий — и парламентских, и непарламентских", — сказал эксперт.

При этом он отметил, что единодушного согласия в обществе никогда не бывает, но в этом вопросе сторонников больше, чем противников, и это радует.

Напомним, накануне республики признал независимыми президент России Владимир Путин, а сегодня Госдума единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР.