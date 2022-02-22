В США отказались обнародовать статистику смертности вакцинированных

22 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Европа, ЕС, смертность (2022) | Фото: Накануне.RU

В США отказались обнародовать статистику смертности вакцинированных

Более года американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) собирали данные о госпитализациях с ковидом и разбивали их по возрасту и статусу вакцинации. Но эти данные так и не были опубликованы, пишет The New York Times.
Читайте также:

Пресс-секретарь CDC Кристен Нордлунд сказала, что агентство не спешит их публиковать, так как они могут быть неверно истолкованы.

Ранее CDC неоднократно подвергалось критике за то, что не отслеживало случаи госпитализации и смерти вакцинированных.

Общественное здравоохранение Шотландии тоже заявило, что прекратит публиковать данные о госпитализациях и смертях вакцинированных, так как их неправильно понимают и трактуют противники вакцинации.

Аналитик Максим Рыжков пишет, что данные рисуют картину не в пользу вакцинации, поэтому их скрывают.

"Вакцинация проводится ради самого процесса вакцинации, и никакие цифры не должны мешать этому процессу", - написал он.

Интересно, что в Шотландии в отчетах приводились данные по смертности среди вакцинированных и невакцинированных, и общая вероятность смерти привитых была выше. Но в расчете на 100 тыс. населения с учетом возраста вероятность смерти непривитых была завышена до 10 раз, притом что не было приведено подробных данных с разбивкой по возрасту и методики расчета.

Минздрав РФ тоже отказался публиковать данные о смертности привитых, так как "такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации".

Что касается США, то там общая смертность в 2021 году увеличилась еще почти на 2%, притом что годом ранее она выросла на 19%. Во втором полугодии, когда в США уже было вакцинировано большинство населения, смертность повторила прошлогоднюю.

Теги: США, статистика, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4367

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети