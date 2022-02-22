В США отказались обнародовать статистику смертности вакцинированных

Более года американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) собирали данные о госпитализациях с ковидом и разбивали их по возрасту и статусу вакцинации. Но эти данные так и не были опубликованы, пишет The New York Times.

Пресс-секретарь CDC Кристен Нордлунд сказала, что агентство не спешит их публиковать, так как они могут быть неверно истолкованы.

Ранее CDC неоднократно подвергалось критике за то, что не отслеживало случаи госпитализации и смерти вакцинированных.

Общественное здравоохранение Шотландии тоже заявило, что прекратит публиковать данные о госпитализациях и смертях вакцинированных, так как их неправильно понимают и трактуют противники вакцинации.

Аналитик Максим Рыжков пишет, что данные рисуют картину не в пользу вакцинации, поэтому их скрывают.

"Вакцинация проводится ради самого процесса вакцинации, и никакие цифры не должны мешать этому процессу", - написал он.

Интересно, что в Шотландии в отчетах приводились данные по смертности среди вакцинированных и невакцинированных, и общая вероятность смерти привитых была выше. Но в расчете на 100 тыс. населения с учетом возраста вероятность смерти непривитых была завышена до 10 раз, притом что не было приведено подробных данных с разбивкой по возрасту и методики расчета.

Минздрав РФ тоже отказался публиковать данные о смертности привитых, так как "такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации".

Что касается США, то там общая смертность в 2021 году увеличилась еще почти на 2%, притом что годом ранее она выросла на 19%. Во втором полугодии, когда в США уже было вакцинировано большинство населения, смертность повторила прошлогоднюю.

