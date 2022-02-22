МИД РФ: Разговоры о военных базах России в ДНР и ЛНР пока не ведутся

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что разговоры о размещении российских военных баз в Донецкой и Луганской народных республиках пока не ведутся.

"Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает", - цитирует дипломата РИА Новости.

Как стало известно, ДНР и ЛНР предоставляют России право строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории. Об этом говорится в текстах договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанных накануне в Кремле президентом РФ и главами республик.

Напомним, 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о суверенитете республик Донбасса, в результате чего были подписаны соответствующие указы. В документах признаются ДНР и ЛНР. Также из указов следует, что Министерству обороны России поручается обеспечить функции по поддержанию мира в Донбассе.