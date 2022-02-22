В Челябинской области организованы пункты временного размещения для беженцев с Донбасса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о готовности региона принять беженцев с Донбасса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

"Мы видим обострение ситуации, страдают мирные жители, уверен, что вчерашнее решение президента позволит нормализовать ситуацию. Но пока есть угроза для мирных жителей, в нашу страну прибывают беженцы. Если федеральный штаб примет решение направить к нам эвакуированных граждан, мы должны быть готовы их принять", - подчеркнул он.

В муниципалитетах Челябинской области уже организованы пункты временного размещения. Главам поручено совместно с минсоцотношений обеспечить прием и размещение беженцев. Алексей Текслер подчеркнул, что прибывшие должны быть размещены в теплых помещениях, им должно быть предоставлено новое постельное белье. Расходы муниципалитетов будут компенсированы из областного бюджета.

В регионе создан штаб по приему беженцев из Донбасса, его возглавил Алесей Текслер. Также будет открыта горячая линия по вопросам размещения.

Вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что Челябинская область была первым регионом, кто заявил о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Однако в настоящий момент нет понимания, что в ближайшее время в область приедут беженцы, поскольку их размещают в близлежащих регионах к Ростову.

"Мы пока никого не ждем, но со своей стороны проделали всю работу, есть готовность пунктов временного размещения. Мы их не называем для того, чтобы не создавать лишнего ажиотажа. Единственное, что отмечаем, – никаких переселений в этой части не случится: все отдыхающие будут отдыхать, все дети-сироты, которые находятся в наших учреждениях, там и останутся. Поэтому никакого дискомфорта в этой ситуации ни для кого не возникнет", - подчеркнула она.