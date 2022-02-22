В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия – Родину защищать"

В Екатеринбурге возле здания Суворовского военного училища (СВУ) открыли памятник "Есть такая профессия – Родину защищать". В церемонии поучаствовали уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель "Фонда святой Екатерины" Александр Андреев, представители Центрального военного округа (ЦВО), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Началась церемония с показательного выступления роты почётного караула ЦВО. Потом память погибших воинов почтили минутой молчания, после которой прозвучала песня "От героев былых времён", которую исполнил образцовый коллектив "Виват, кадет".

Перед тем, как с памятника сорвали покрывало, прозвучали торжественные речи. Владимир Якушев отметил, что памятник для нескольких поколений россиян символизирует дружбу, любовь, преданность Родине.

"Скульптура не зря установлена именно возле Суворовского училища, одного из лучших образовательных учреждений России. За 79 лет его работы качественное образование получили десятки выпускников, например, Герои СССР и России, деятели науки и культуры. Все они с гордостью носят звание суворовцев. Служение Отечеству многогранно: речь идёт не только о военном деле, но и борьбе с беззаконием и несправедливостью, помощи нуждающимся, добросовестном труде. Всё вместе это формирует сплочённое общество", - сказал полпред.

Он уточнил, что у каждого поколения – свои задачи и вызовы.

"Последние события в Белоруссии, Казахстане, Украине и Донбассе говорят о том, что всем нам всегда надо быть на чеку. Мы всегда в своих решениях базируемся на принципах соблюдения международного права, исходя из гуманитарных соображений. Вот и решение о признании ДНР и ЛНР базировалось только на этих принципах. Нас всё время проверяют на прочность, но, видимо, не знают историю или учились не по тем учебникам. Я уверен, что на все вызовы мы достойно ответим", - сказал Якушев, напомнив, что 23 февраля следует вспомнить ветеранов.

Евгений Куйвашев сообщил, что "на уральской земле ковалось оружие Победы".

"В столетнюю годовщину Дня защитника Отечества у стен Суворовского училища мы открываем скульптурную композицию, являющуюся символом идеалов и традиций военнослужащих всех поколений", - сказал губернатор, поблагодарив "Фонд святой Екатерины" за содействие появлению памятника.

По словам заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Рустама Минникаева, "Родину защищать – особая профессия", а памятник "станет олицетворением преданности Родине – великой России". Мэр столицы Урала Алексей Орлов в своём выступлении отметил, что "в современном мире есть много профессий, и все они важны, однако защита Родины – больше, чем профессия, это священный долг". Глава "Фонда" Александр Андреев заявил, что для организации поддержка воспитания в подрастающем поколении любви к Родине – важнейшее направление.

"Благодарю руководство СВУ за высокий уровень сотрудничества и дружбу. От имени учредителей "Фонда" поздравляю с наступающим праздником", - сказал Андреев.

После торжественных речей состоялись открытие памятника и возложение к нему цветов. На этом церемония завершилась.