Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Екатеринбург

В уральскую столицу прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса, сообщают "Вести". Всего границу России за минувшие сутки пересекло свыше 20 тыс. переселенцев, 11 тыс. из которых по прибытию в Ростовскую область были отправлены в различные регионы страны 14-ю поездами.

На данный момент в Екатеринбурге работают пункты приема гуманитарной помощи. Свердловское отделение "Российского красного креста" работает в круглосуточном режиме и уже сегодня направило в Ростовскую область 20 тонн бытовой техники, одежды, обуви, средств гигиены и других первоочередных необходимых вещей.

Помимо обычных россиян и бизнесменов, на помощь беженцам приходят и переселенцы 2014 года, испытавшие на себе все трудности побега с Родины.

"В 2014 году сами ходили на эти пункты и собирали себе, потому что сами с Донбасса и в 2014 году переехали. У нас было четыре сумки с вещами и все, больше ничего", - рассказала одна жительниц уже Екатеринбурга, принесшая вещи своим нуждающимся соотечественникам.

Напомним, что в основном среди беженцев дети, женщины и люди пожилого возраста. На данный момент предполагается, что в регион прибудет 600 беженцев из Донбасса, которых собираются разместить в санатории "Самоцветы" в Нижних Сергах и спецбольнице "Липовка". В то же время, пациентам свердловских санаториев, которых досрочно выписали из-за прибывающих в регион украинцев, выплатят компенсацию и предложат альтернативный вид реабилитации.