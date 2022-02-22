На Ямале поселения остались без дороги из-за потепления

На Ямале жители поселений остались без дороги из-за потепления. Об этом сообщили власти Красноселькупского района в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение для всех транспортных средств по маршруту Красноселькуп - Коротчаево с 11.00 часов 22 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Теперь единственный способ перемещения для жителей этих поселений - воздушный транспорт.