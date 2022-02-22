Делягин считает, что государство признается в границах, установленных его законами

Депутат Госдумы Михаил Делягин раскритиковал заявления, что Россия признает ДНР и ЛНР только в тех границах, которые они фактически контролируют. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, если иное не оговаривается специально, то государство признается в границах, установленных его собственными законами, действующими на момент признания.

"Так, мы признаем КНР в границах, включающих Тайвань. Другое дело, что это не значит, что мы намерены силой присоединять Тайвань к КНР. С временно оккупированными частями ДНР и ЛНР - та же история", - написал он.

Политолог Владимир Корнилов считает, что вопрос о границах - это не вопрос признания. Признание независимости государств необязательно сопровождается обсуждением границ. Границы затем определяются путем двусторонних соглашений. И "признавать в тех или иных границах нет никакого смысла".

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что соглашение не уточняет границ.

"Это не право России — уточнять чужие границы. Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами. Это соглашение о сотрудничестве между странами в тех границах, в которых они себя ощущают, обратитесь к ним", - сказал он.

Напомним, в конституциях республик записано, что они провозглашены в границах бывших Донецкой и Луганской областей.