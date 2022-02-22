22 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

СК начал проверку после избиения девочки третьеклассниками в Копейске

СК проводит проверку по информации об избиении девочки одноклассниками в Копейске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел 16 февраля у школы №43 в поселке Кадровик. По словам женщины, ее дочь избили одноклассники, после этого она восемь минут пролежала без сознания на снегу, пока ее не увидела учительница. Ребенка отправили домой, не вызвав медработников. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области Накануне.RU сообщили, что по данному фату проводится проверка. Дети установлены.

Теги: проверка, СК, школьница,



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