22 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Проект ЖК &quot;Стражи Урала&quot; на улице Татищева в Екатеринбурге (2022) | Фото: компания &quot;Архстройпроект-А&quot;

"Архстройпроект-А" показал как будут выглядеть "Стражи Урала" от УГМК

Жителям Екатеринбурга показали, как будет выглядеть ЖК "Стражи Урала" от "УГМК-Застройщик". Обновленный проект опубликовала у себя в Instagram проектная фирма "Архстройпроект-А".

Проект ЖК "Стражи Урала" на улице Татищева в Екатеринбурге(2022)|Фото: компания "Архстройпроект-А"

Напомним, что в жилой комплекс входят жилые небоскребы и общественный центр, которые расположатся на улице Татищева. Рядом с ЖК уже находятся УГМК-Арена и недавно открытая гостиница Hyatt Place от того же застройщика.

Строительство запланировано на 2022 год, хотя проект все еще находится на стадии разработки. На данный момент принято решение о возведении двух небоскребов по 100м. и одного в 150м. Общественный центр будет насчитывать всего шесть этажей.

Напомним, что торжественное открытие первого в России отеля бренда Hyatt Place состоялось 27 июля. 4-х звездочный Hyatt Place Ekaterinburg площадью в 9,1 тыс. кв.м. имеет 14 надземных и два подземных этажа, крышную газовую котельную, три гостевых и два сервисных лифта.

Теги: УГМК, Стражи Урала, проект, ЖК



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