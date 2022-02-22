22 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Ограничения для заведений общепита (2021) | Фото: Александр Щербак / ТАСС

Британия отменяет вообще все ковидные ограничения

Британский премьер Борис Джонсон вскоре объявит об отмене всех оставшихся ковид-ограничений, и это станет "моментом гордости", пишет Тhe Guardian.
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Будут отменены все требования по изоляции, бесплатные тесты, чтобы не нагружать бюджет страны и показать, что все может вернуться к нормальной жизни. Ограничения наносят огромный ущерб экономике, заявил Джонсон.

"Давайте научимся жить с этим вирусом и продолжать защищать себя и других, не ограничивая наши свободы", - призвал премьер.

Ожидается, что национальная служба отслеживания контактов будет закрыта, а школьникам больше не надо будет проходить тестирование два раза в неделю.
Будет выпущено новое руководство, аналогичное сезонному гриппу, чтобы люди могли самостоятельно судить о риске.

Лейбористы считают, что отказ от всех оставшихся ограничений преждевременный, и обвиняют власти в желании "объявить о победе до окончания войны".

С 1 января общая смертность в стране неожиданно резко снизилась, хотя число смертей с ковидом увеличилось.

Теги: Великобритания, ковид, ограничения



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