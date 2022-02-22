Новосибирская область решительно поддерживает решение Президента РФ о признании суверенитета ЛНР и ДНР

Губернатор Андрей Травников провёл встречу с представителями общественно-политических сил региона, посвящённую обсуждению решения Президента РФ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Во встрече участвовали представители региональных отделений партий – депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания региона и Совета депутатов Новосибирска, члены ветеранских организаций, Общественной палаты, руководители общественных организаций.

"Уважаемые коллеги, я пригласил на эту встречу лидеров различных общественных организаций, различных политических сил Новосибирской области. Иногда по ряду вопросов наши позиции расходятся, иногда они даже приводят к каким-то противоречим, но я считаю, что в вопросе поддержки решения Президента о признании ДНР и ЛНР наша позиция должна быть общей, единой: несмотря ни на какие последствия и санкции. Знаете, как говорят – пусть хоть камни с неба падают, но мы объединимся вокруг нашего Президента и поддержим жителей Донбасса. Лично я полностью поддерживаю вчерашнее решение Владимира Владимировича Путина, нашего Президента, о признании независимости двух республик Донбасса, без какой-то отсрочки. И я считаю, что мы все должны поддержать это решение словом и делом", – заявил Андрей Травников.

Напомним, что Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и подписал соответствующие указы.

«Вчерашним решением можно гордиться всем нам. В этом зале почти все из Советского Союза, и нас с Украиной столько связывает, и родственные связи, и все остальные. Украина для нас – это родные люди, а своих, как у нас Президент говорит, мы никогда не бросаем. Восемьсот тысяч жителей Донбасса уже приняли гражданство России. Мне кажется, тут даже обсуждать нечего – нужно просто поддержать. Вчера мы уже на заседании фракции «Единой России» решили оказать материальную помощь беженцам и самой Донецкой и Луганской республикам», – заявил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил полную поддержку решению Президента России Владимира Путина и заявил, что на городском уровне было принято решение начать сбор средств для гуманитарной помощи жителям Донбасса и беженцам оттуда.

"Выражаю слова поддержки не только как глава города, но как представитель народа-победителя в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, народа-освободителя, народа-созидателя, народа-интернационалиста – народа, сегодня разделённого и на значительной части исторической Родины гонимого. Часть нашего народа не имеет возможности говорить на родном языке, думать, учить своих детей, изучать историю, поддерживать национальные традиции. Меры, принятые Президентом и руководством нашей страны, считаю исторически справедливыми, выстраданными годами геноцида, развёрнутого на территории Донбасса. Сейчас не время делиться на политические цвета и делить лавры. Мы должны осознать ту меру ответственности, которая ложится на всех нас, и всем подумать, что мы можем сделать, как мы сможем принять наших соотечественников на территории города и области. Обратной дороги нет, и другого пути нет – мы встали на этот путь, и должны пройти его вместе и до конца", – сказал Анатолий Локоть.

Кроме того, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил, что регион готов принять беженцев из ЛНР и ДНР, дать им приют. С учетом эпидемиологической ситуации определено количество человек, которые бы уже сегодня могли приехать в регион, идет работа над поиском дополнительных резервов.

Участники совещания – представители различных политических и общественных сил – высказали единогласную поддержку решения Президента России о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.