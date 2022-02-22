В Пермском крае объявили сбор средств для прибывающих в регион беженцев с Донбасса

Власти Пермского края объявили сбор средств для беженцев с Донбасса, приезжающих в регион. Счет для благотворительных пожертвований по поручению губернатора Дмитрия Махонина открыло региональное министерство соцразвития, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Перевести деньги прикамцы могут на благотворительный счет "Пермского краевого фонда социальной поддержки населения". Реквизиты опубликованы на сайте минсоцразвития.

Кроме того, объявлен сбор вещей для прибывающих людей. Пункт приема организован во всех органах соцзащиты Пермского края. Также Пермский краевой фонд социальной поддержки населения принимает гуманитарную помощь по адресу ул. Бульвар Гагарина, 10.

В качестве гуманитарной помощи можно привозить: теплые вещи; зимнюю обувь; посуду; продукты питания: чай, сахар, муку, крупы, консервы; сухое детское питание; средства личной гигиены: мыло, зубную пасту, зубные щетки, туалетную бумагу, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники; постельные принадлежности; детские канцелярские принадлежности и игрушки.

В Министерстве соцразвития обращают особое внимание, что все вещи должны быть целыми, пригодным для эксплуатации, чистыми и желательно упакованными в пакеты, а продукты питания - в заводской упаковке с длительным сроком хранения.

Напомним, накануне стало известно, что в Пермский край прибудут 500 беженцев - в основном женщины и дети. Первую группу людей намерены разместить в санаториях Перми и Пермского района. В дальнейшем, если прибудет еще больше людей, пункты временного размещения развернут в Березниках и Бардинском муниципальном районе.

Пункты обеспечены всем необходимым: пищеблоком, местами для отдыха. В связи с ситуацией в Прикамье был создан оперативный штаб, который координирует действия различных ведомств.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.