22 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Подозреваемым в убийстве сотрудницы РЖД на Южном Урале оказался ее муж-депутат

32-летний мужчина, расстрелявший двух работников железнодорожной станции в Карталах, является депутатом Полтавского сельского поселения, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вечером 21 февраля на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ РЖД у входа в административное здание подозреваемый выстрелил из гладкоствольного ружья в 35-летнюю работницу железнодорожной станции Карталы. Женщина погибла. На звуки выстрелов прибежал 48-летний железнодорожник и попытался остановить нападавшего, однако он был ранен в область головы. Мужчина госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте, по версии следствия, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений совершил убийство своей 34-летней супруги. После этого он ранил себя в живот. В настоящий момент он находится в медицинском учреждении под усиленной охраной. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ГАС "Выборы", подозреваемый Николай Швец был избран депутатом Полтавского сельского поселения в сентябре 2020 года. Он баллотировался от "Единой России".

У погибшей женщины и подозреваемого – трое детей.

Теги: убийство, РЖД, депутат,



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