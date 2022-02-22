Дефицит ПФР в 2021 году превысил 330 миллиардов рублей

Пенсионный фонд России в 2021 году стал единственным из внебюджетных фондов, кто столкнулся с дефицитом – он составил 330,7 млрд руб. Таковы данные оперативного доклада Счетной палаты РФ об исполнении бюджетов ФОМС, ПФР и ФСС.

В ПФР доходы составили 9,79 трлн руб. вместо запланированных 9,1 трлн руб. Из них страховые взносы составили 5,98 трлн руб., остальное – межбюджетные трансферты. Расходы фонда составили 10,12 трлн руб., из них 8,78 трлн руб. – пенсионное обеспечение, 557 млрд руб. – социальное обеспечение, 662 млрд руб. – охрана семьи и детства.

У ФОМС и ФСС бюджеты были с профицитом.

У Фонда обязательного медицинского страхования доходы по итогам года составили 2,63 трлн руб., из них 1,5 трлн руб. – страховые взносы работающего населения, 783 млрд руб. – неработающего населения.

"Расходы – 2,57 трлн руб. (98,8%). Их наибольшая часть приходится на раздел "Здравоохранение" – на субвенцию бюджетам территориальных ФОМС выделено 2,28 трлн руб. для оказания медпомощи в рамках ОМС. Профицит бюджета составил 61,85 млрд руб.", - говорится в сообщении аудиторов.

Наконец, Фонд социального страхования получил профицит бюджета в 111,5 млрд руб. Доходы его составили 1,43 трлн руб. "Расходы – 1,32 трлн руб. (85,9%). По сравнению с 2020 годом увеличились на 278,1 млрд руб. (в 1,27 раза). Основной рост приходился на раздел "Социальная политика", в рамках которого ФСС проиндексировал социальные пособия на 4,9% и организовал выплату медицинским и социальным работникам в условиях пандемии", - сообщили в СП.