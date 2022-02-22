Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Россией

Народный Совет ДНР и Народный Совет ЛНР приняли закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республиками.

В обоих парламентах голосование было единогласным. Перед голосованием депутаты стоя аплодировали решению президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.

Накануне соответствующие указы были подписаны в Кремле. В договорах закреплено, в частности, что ДНР и ЛНР предоставляют России право строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории. Сегодня ратификацию договора рассмотрит Госдума.