22 Февраля 2022
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Политика Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд на стороне МОБа. Свердловским коммунистам снова отказали в проведении митинга

Сегодня, 22 февраля, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию коммуниста Виталия Ряписова, который обжаловал решение по иску против министерства общественной безопасности региона.
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Напомним, ранее в свердловском КПРФ направили уведомление о проведении праздничного митинга в честь 23 февраля, но получили отказ от МОБ со ссылкой на пандемию. Коммунисты заявили, что третий год им запрещают проводить митинги из-за коронавируса, тогда как для других партий таких ограничений нет.

После этого организатор мероприятия Виталий Ряписов подал исковое заявление в адрес министерства общественной безопасности Свердловской области. На прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга встал на сторону министерства, подтвердив запрет на проведение митингов для КПРФ. Как заявлял глава свердловских коммунистов Александр Ивачев, доводы были "просто фееричные".

Он пообещал обжаловать этот вердикт. В понедельник, 21 февраля, в областной суд поступила апелляционная жалоба от Виталия Ряписова, которая сегодня была рассмотрена. Как передает корреспондент Накануне.RU, в итоге Свердловский областной суд оставил решение Ленинского суда без изменений. Таким образом, на коммунистов снова наложили запрет в проведении митингов.

Теги: КПРФ, МОБ, апелляция, облсуд



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Ранее 21.02.2022 15:01 Мск Свердловские коммунисты обжаловали решение суда по иску против МОБ региона
Ранее 18.02.2022 14:03 Мск "Доводы – просто фееричные": в свердловском КПРФ обжалуют решение суда по иску против МОБ
Ранее 16.02.2022 12:05 Мск "Мы хорошо подготовились и дадим бой": свердловские коммунисты подают в суд на МОБ


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