Креков: Пациенты санаториев для беженцев получат компенсацию за преждевременное выселение

22 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Больница в Юрюзани (2020) | Фото: Накануне.RU

Креков: Пациенты санаториев для беженцев получат компенсацию за преждевременное выселение

Пациентам свердловских санаториев, которых досрочно выписали из-за прибывающих в регион беженцев, выплатят компенсацию. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, только из "Липовки" было преждевременно выписано несколько десятков человек. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев поручил каждому из них предоставить альтернативу. Таким образом всем пациентам были возвращены деньги и предложены альтернативные варианты реабилитации в санаториях региона, которые будут озвучены в ближайшие 2-3 дня.

"Все те учреждения, которые к приему готовы, были свободны на сегодняшний день, за исключением нескольких объектов, где действительно какое-то число людей находилось. Но я думаю, что те условия, которые мы предложим, с точки зрения здоровья будут абсолютно адекватными. Мы сделаем так, чтобы никто из жителей нашего региона в этой ситуации не пострадал", - отметил Креков.

Напомним, в основном среди беженцев будут дети, женщины и люди пожилого возраста. На данный момент предполагается, что в регион прибудет 600 беженцев из Донбасса. Разместить их собираются в санатории "Самоцветы" в Нижних Сергах и спецбольнице "Липовка".

Теги: санатории, пациенты, беженцы, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4362

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети