Креков: Пациенты санаториев для беженцев получат компенсацию за преждевременное выселение

Пациентам свердловских санаториев, которых досрочно выписали из-за прибывающих в регион беженцев, выплатят компенсацию. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, только из "Липовки" было преждевременно выписано несколько десятков человек. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев поручил каждому из них предоставить альтернативу. Таким образом всем пациентам были возвращены деньги и предложены альтернативные варианты реабилитации в санаториях региона, которые будут озвучены в ближайшие 2-3 дня.

"Все те учреждения, которые к приему готовы, были свободны на сегодняшний день, за исключением нескольких объектов, где действительно какое-то число людей находилось. Но я думаю, что те условия, которые мы предложим, с точки зрения здоровья будут абсолютно адекватными. Мы сделаем так, чтобы никто из жителей нашего региона в этой ситуации не пострадал", - отметил Креков.

Напомним, в основном среди беженцев будут дети, женщины и люди пожилого возраста. На данный момент предполагается, что в регион прибудет 600 беженцев из Донбасса. Разместить их собираются в санатории "Самоцветы" в Нижних Сергах и спецбольнице "Липовка".