В Прикамье на торги выставили аэропорт Березники, от покупки которого отказались власти

На торги посредством голландского аукциона выставлен Аэропорт Березники. Информация об этом опубликована на сайте Avito, передает корреспондент Накануне.RU.

"Имущество продается единым лотом и представляет собой имущественный комплекс в составе взлетно-посадочной полосы, нежилых зданий, промышленных сооружений и земельного участка (промышленное назначение, земли транспорта)", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 1 марта, процедура № 5218754 в секции "Коммерческие процедуры", вкладка "Продажи" на электронной площадке "НЭП-Фабрикант". Предварительно, цена лота составляет 99 млн руб.

Изначально объект выставлялся за 119 млн руб.

Напомним, ранее власти Пермского края, которые планировали использовать аэропорт для нужд санавиации и авиалесоохраны, отказались покупать аэропорт за 78 млн руб. по экономическим мотивам. Изначально аэропорт был закрыт из-за низкого пассажиропотока и убыточности перевозок. Для восстановления объекта потребуются серьезные инвестиции. Поэтому с учетом высоких финансовых затрат, низкого пассажиропотока и возможностей наземного транспорта, выкупать его нецелесообразно.

Регулярные рейсы из аэропорта Березники не выполняются с 2001 года. Аэропорт принимал пассажирские самолеты, затем у гавани отозвали разрешение на выполнение полетов. Аэродром исключен из федерального реестра.

Сейчас аэропорт имеет статус посадочной площадки. Имущественный комплекс аэропорта состоит из взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежной дорожки, перрона, стоянки самолетов, а также трех вертолетных площадок.