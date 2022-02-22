В Прикамье на торги выставили аэропорт Березники, от покупки которого отказались власти

22 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
аэропорт Березники (2022) | Фото: Avito.ru

В Прикамье на торги выставили аэропорт Березники, от покупки которого отказались власти

На торги посредством голландского аукциона выставлен Аэропорт Березники. Информация об этом опубликована на сайте Avito, передает корреспондент Накануне.RU.

"Имущество продается единым лотом и представляет собой имущественный комплекс в составе взлетно-посадочной полосы, нежилых зданий, промышленных сооружений и земельного участка (промышленное назначение, земли транспорта)", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 1 марта, процедура № 5218754 в секции "Коммерческие процедуры", вкладка "Продажи" на электронной площадке "НЭП-Фабрикант". Предварительно, цена лота составляет 99 млн руб.

Изначально объект выставлялся за 119 млн руб.

Напомним, ранее власти Пермского края, которые планировали использовать аэропорт для нужд санавиации и авиалесоохраны, отказались покупать аэропорт за 78 млн руб. по экономическим мотивам. Изначально аэропорт был закрыт из-за низкого пассажиропотока и убыточности перевозок. Для восстановления объекта потребуются серьезные инвестиции. Поэтому с учетом высоких финансовых затрат, низкого пассажиропотока и возможностей наземного транспорта, выкупать его нецелесообразно.

Регулярные рейсы из аэропорта Березники не выполняются с 2001 года. Аэропорт принимал пассажирские самолеты, затем у гавани отозвали разрешение на выполнение полетов. Аэродром исключен из федерального реестра.

Сейчас аэропорт имеет статус посадочной площадки. Имущественный комплекс аэропорта состоит из взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежной дорожки, перрона, стоянки самолетов, а также трех вертолетных площадок.

Теги: аэропорт Березники, покупка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.01.2022 08:58 Мск Власти Пермского края передумали приобретать аэропорт Березники за 78 миллионов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4362

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети