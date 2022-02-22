Режим ЧП в Канаде продлится до середины марта

Режим чрезвычайного положения в Канаде продолжит действовать, несмотря на разгон демонстрантов у пограничных пунктов пропуска и в центре Оттавы.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что не хочет, чтобы закон действовал хотя бы на день дольше, чем нужно. Однако, по его мнению, сейчас необходимость в чрезвычайных мерах сохраняется.

"Это чрезвычайное положение не закончилось. По-прежнему есть реальные опасения по поводу предстоящих событий. Но мы каждый день будем продолжать оценивать, пришло ли время их отменить", - подчеркнул он

Также премьер предложил обществу сделать выбор: "продолжать переживать события, которые разрушают ценности, связывающие нас как канадцев" (видимо, по его мнению, утрате общих ценностей грозит несогласие с принудительной вакцинацией), или "вспомнить, кто мы есть, и лучшее представление о том, какой может быть Канада" (здесь Трюдо также не стал вдаваться в детали, поэтому о том какой может быть Канада, остаётся лишь догадываться).

По данным канадских властей, все еще существуют люди, настроенные против правительства и принудительной вакцинации. У них есть немало грузовиков, сконцентрированных неподалёку от Оттавы, в городах Арнприоре и Эмбруне.

Сегодня продление режима ЧП одобрила Палата общин. Как сообщает CTV-News, действие чрезвычайных мер продлится до середины марта, если правительство или парламент не отменят их ранее.