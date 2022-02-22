ЦБ поддержит банки в условиях обвала акций и курса рубля

Центральный банк России готовит меры поддержки финансовой устойчивости банков в условиях геополитического кризиса.

Так, банки смогут до 1 октября 2022 года не признавать потери из-за обесценивания ценных бумаг, говорится в сообщении ЦБ.

Также кредитные организации смогут отражать в отчетности стоимость акций и облигаций по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. На ту же дату они могут зафиксировать курсы иностранных валют при расчете обязательных банковских нормативов, передает РБК.

"Это позволит участникам рынка не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на своих балансах, а также не фиксировать отрицательную валютную переоценку", - отмечает регулятор.