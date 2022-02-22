Зюганов заявил, что Жириновский поправляется

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский поправляется. Заявление лидер российских коммунистов сделал на заседании фракции КПРФ, передает РИА Новости.

Накануне Mash сообщил, что Жириновский, госпитализированный с коронавирусом 2 февраля, сдал отрицательный тест на COVID-19. Однако, по данным телеграм-канала, состояние политика все еще тяжелое.

Зюганов, напомним, 11 февраля был госпитализирован в ЦКБ (там же находится Жириновский). Тогда представители КПРФ заявляли, что у главы партии не коронавирус, просто проявились симптомы ОРВИ, поэтому его решили госпитализировать "для профилактики". Спустя несколько дней Зюганова выписали. Сегодня лидер КПРФ пришел в Госдуму, где пройдет голосование о ратификации договоров о дружбе с ДНР и ЛНР.