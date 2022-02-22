Беглов не встретится с Путиным 24 февраля

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь не встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил канал «Площадь Восстания» со ссылкой на собственные источники. По их данным, встреча была запланирована и назначена на 24 февраля, но президент вновь отказался принимать главу города лично.

Авторы предполагают, что это связано с трагедией в Городском консультационно-диагностическом центре №1, амбулаторном коллапсом в связи с пандемией, и неспособностью реализовать мусорную реформу, ошибки старта которой так и не были исправлены.

«Владимир Путин снова отказался встречаться с Бегловым. Федеральный скандал с отравлением 8 человек барием в городском здравоохранении, ошибки "пятой волны" пандемии, провал мусорной реформы, ледовое побоище в Петербурге... Не о чем им сейчас говорить», - пишет автор.

Источник сообщает, что губернатор и его свита долго добивались этой встречи после 27 января, когда губернатору не удалось лично встретиться с президентом, при том, что пресс-служба Смольного поначалу убеждала в обратном. Это назвали очередным «медийным провалом» Беглова.

По данным источника канала, Александр Беглов с 14 февраля снова выходит на связь только в формате видеоконференций, а пресс-служба ограничивается дежурными поздравлениями и довольно формальными выступлениями по информационным поводам, призванным отвести от губернатора негатив в связи с очередной волной недовольства.