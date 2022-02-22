22 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Бизнесмен из Екатеринбурга выиграл квартиру в лотерею 

Отец двух сыновей из Екатеринбурга выиграл в жилищную лотерею квартиру стоимостью 1,7 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Столото", Денис никогда не считал себя везунчиком, но решил поддержать увлечение отца и приобрел два билета в мобильном приложении "Столото". Уже на следующий день екатеринбуржец узнал о результатах и своем выигрыше.

"Я даже приблизился к экрану и начал пересчитывать нули. Просто не мог поверить! Позвонил отцу и сообщил о такой радости. Мне по жизни не везло, и никогда себя не считал счастливчиком. Теперь мое мнение изменилось!" - рассказал победитель.

Денис решил забрать приз деньгами, чтобы вложить их в покупку дачного участка. Там в дальнейшем мужчина собирается построить светлый просторный загородный дом и переехать жить на природу.

Несмотря на имеющуюся специальность - железнодорожник, екатеринбуржец решил заняться собственным бизнесом. Сейчас у Дениса собственный автосервис, который занимает у него почти все свободное время. Однако, если такое и оказывается, мужчина посвящает его двум сыновьям: гуляет с ними в парках и играет в шахматы.

Теги: Екатеринбург, отец, лотерея, квартира



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