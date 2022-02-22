22 Февраля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Югре с бывшего судебного пристава взыскали восемь миллионов в пользу государства

По иску прокурора с бывшего старшего судебного пристава территориального отдела УФССП по ХМАО – Югре в пользу государства взыскана сумма ущерба на сумму более 8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ранее пристава осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Женщина с 2016 по 2018 годы не произвела регистрацию исполнительных документов о взыскании штрафов по делам об административных правонарушениях.

"В результате по исполнительным документам не были приняты решения об их регистрации и меры к взысканию административных штрафов. Ввиду ее незаконных действий государству причинен ущерб на сумму более 8 млн руб", - говорится в сообщении.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу государства с бывшей чиновницы взыскана указанная сумма.

Теги: пристав, суд, иск, ущерб



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