Россиянам разрешили и после 1 марта выбрасывать старую технику на помойку

В России физлица и после 1 марта смогут выбрасывать старую бытовую и офисную технику на помойку. А вот юрлица и предприниматели должны будут утилизировать ее.

Как и юрлица, россияне смогут отдать технику на переработку, но к таким сервисным компаниям предъявляются особые требования: для переработки таких отходов нужно обладать специальными мощностями для транспортировки, обработки, хранения, обезвреживания. Кроме того, у компании, ведущей такую работу, должна быть соответствующая лицензия.

В Минприроды России отметили, что "информация о вводимых штрафах для граждан за несоблюдение правил обращения с отходами не соответствует действительности".