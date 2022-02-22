Россияне находятся в СИЗО Казахстана по подозрению в участии в беспорядках

Восемнадцать иностранцев, в том числе двое россиян, находятся в следственных изоляторах Казахстана по подозрению в участии в беспорядках.

Также среди них - 14 граждан Узбекистана и двое граждан Кыргызстана. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Эльвира Азимова в эфире госканала "Хабар 24".

Напомним, волнения в Казахстане начались 1 января с крупных городов Мангистауской области, Актау и Жанаозена, люди вышли на стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ на заправках вдвое, с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей). К 4 января протесты, переросшие в беспорядки, прошли по всей стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты подготовленной террористической атакой с участием иностранных боевиков.