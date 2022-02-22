В Госдуме опровергли признание ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) опроверг слова, которые ранее появились в СМИ как его цитата.

Речь о том, что ЛНР и ДНР будут признаны в тех административных границах, в которых были в составе Украины. При этом республики не контролируют значительную часть этих территорий.

"Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Всё остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР", - цитирует Калашникова издание "Подъем".

"Это не право России — уточнять чужие границы. Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть её проводят стороны, которые себя объявили государствами. Это соглашение о сотрудничестве между странами в тех границах, в которых они себя ощущают, обратитесь к ним", - заявил Калашников.

Стоит отметить, что неопределенность ситуации с границами может иметь последствия, поскольку Россия собирается оказывать ДНР и ЛНР военную помощь.