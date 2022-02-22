СМИ: Зеленский не знает, что делать

22 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

СМИ: Зеленский не знает, что делать

Украинские независимые СМИ и крупные политические телеграм-каналы почти единогласно пишут о том, что президент Владимир Зеленский не знает, что делать в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Поздно вечером было созвано экстренное заседание СНБО, по итогам которого ожидалось введение военного положения и разрыв дипотношений с Россией. Но ничего так и не было сделано. А в своем ночном обращении Зеленский не объявил ни о каких конкретных шагах.
Читайте также:

"Политика страны", связанная с неугодным изданием "Страна", пишет, что Зеленский не выглядел сильно расстроенным из-за получения повода не выполнять Минские соглашения. И приготовился к длительной заморозке конфликта.

"Легитимный" считает, что обращение Зеленского означает, что он не готов повышать ставки, пытаясь с новой силой лишь убеждать Запад усилить санкции против России. При этом у него появился "свой Крым". Если Крым сдали коллективно, то вина за потерю ДНР и ЛНР лежит именно на Зеленском. Но он заявил, что российские войска и ранее были в Донбассе, теперь же они просто легализовались, а значит, сам он ни при чем.

"Темный рыцарь", близкий, как считается, к "слугам народа", считает, что, по существу, началась президентская избирательная кампания, в которой Зеленский - аутсайдер.

"Резидент" также отмечает, что в офисе Зеленского нет стратегии, как действовать Украине сейчас. Там привыкли лишь выступать и делать громкие заявления, но не принимать политические решения.

Теги: Украина, ДНР, ЛНР, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4356

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети