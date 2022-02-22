СМИ: Зеленский не знает, что делать

Украинские независимые СМИ и крупные политические телеграм-каналы почти единогласно пишут о том, что президент Владимир Зеленский не знает, что делать в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Поздно вечером было созвано экстренное заседание СНБО, по итогам которого ожидалось введение военного положения и разрыв дипотношений с Россией. Но ничего так и не было сделано. А в своем ночном обращении Зеленский не объявил ни о каких конкретных шагах.

"Политика страны", связанная с неугодным изданием "Страна", пишет, что Зеленский не выглядел сильно расстроенным из-за получения повода не выполнять Минские соглашения. И приготовился к длительной заморозке конфликта.

"Легитимный" считает, что обращение Зеленского означает, что он не готов повышать ставки, пытаясь с новой силой лишь убеждать Запад усилить санкции против России. При этом у него появился "свой Крым". Если Крым сдали коллективно, то вина за потерю ДНР и ЛНР лежит именно на Зеленском. Но он заявил, что российские войска и ранее были в Донбассе, теперь же они просто легализовались, а значит, сам он ни при чем.

"Темный рыцарь", близкий, как считается, к "слугам народа", считает, что, по существу, началась президентская избирательная кампания, в которой Зеленский - аутсайдер.

"Резидент" также отмечает, что в офисе Зеленского нет стратегии, как действовать Украине сейчас. Там привыкли лишь выступать и делать громкие заявления, но не принимать политические решения.