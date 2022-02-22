22 Февраля 2022
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Тургенев И.С, (2013) | Фото:

Суд оштрафовал журнал о поэзии за цитату из переписки Тургенева и Герцена

В Ростове-на-Дону суд выписал штраф литературному журналу Prosodia за цитирование письма Ивана Тургенева Александру Герцену. В переписке русские писатели использовали нецензурное слово.

Главный редактор издания Владимир Козлов сообщил на своей странице в Facebook, что ему суд назначил штраф в 5 тыс. руб., журналу – 30 тыс. руб., передает "Интерфакс".

Интересно, что управление Роскомнадзора по Ростовской области, которое и выискало нецензурную брань в журнале, предлагало обойтись предупреждением и не назначать штрафы. Сейчас главред раздумывает, "стоит ли связываться с апелляцией".

Поводом для претензий Роскомнадзора стал отрывок из письма Тургенева, в котором был синоним к слову "ублюдок" в значении "внебрачный ребенок". В материалах для суда РКН сослался на словари, в которых указано, что слово нужно относить к нецензурным.

Стоит отметить, что у издания есть возрастное ограничение "18+", о чем сообщается и на сайте журнала, и в печатной версии.

Теги: суд, штраф, тургенев, цитата, нецензурная лексика



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