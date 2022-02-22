Строительство крематория в Перми начнется в 2022 году

Строительство крематория на Восточном кладбище в Перми начнется в 2022 году. Это заявление сегодня на заседании гордумы сделал первый замглавы города Эдуард Хайруллин, передает корреспондент Накануне.RU.

Отвечая на вопрос депутатов, Хайруллин сообщил, что проект находится на стадии проектно-сметной документации, которую ранее разработала компания "ВерхнекамПроект". Сейчас документы проходят проверку, в случае положительного заключения, будет решаться вопрос о финансировании проекта на инвестиционной комиссии.

Восточное кладбище планируется открыть для захоронений в конце 2022 года.

Напомним, ранее власти собирались достраивать крематорий в Перми в рамках государственно-частного партнерства, но в 2020 году отказались от этой идеи.

Построить крематорий на кладбище "Восточном" власти города пытаются почти 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

Добавим, что за время пандемии выросло число умерших. По информации мэрии, по статистике до 2020 года количество захоронений в год составляло около 10 000 умерших, количество захоронений за 2020 год составило 12 625 умерших.