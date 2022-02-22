ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по ипотеке

ВТБ с 22 февраля повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт, до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья.

Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%.

Ставка по ипотеке с господдержкой составит от 5,75%. По Дальневосточной ипотеке — 0,1%, по "семейной" — от 4,7% (от 4,3% в ДФО), сообщили в пресс-службе банка.

18 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке второй раз за три недели. Рост вновь составил 1 процентный пункт. Ипотечная ставка на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%.

1 февраля Сбербанк вслед за ВТБ повысил базовую ставку по ипотечным программам на 1%, она впервые за долгое время стала двузначной - 10,3%.