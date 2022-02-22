22 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
гуманитарная помощь, рмк. нижние серьги (2020) | Фото: пресс-служба благотворительного фонда РМК

Свердловская "ЕР" направила беженцам из Донбасса гуманитарную помощь

Свердловское отделение партии "Единая Россия" совместно с волонтерами движения #МыВместе и благотворительной организацией "Российский Красный Крест" организовали гуманитарную помощь беженцам с Донбасса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии.

Фуру с вещами первой необходимости отправили из Екатеринбурга в Ростовскую область сегодня утром. Инициаторами помощи выступили генеральный секретарь генсовета партии Андрей Турчак, секретарь реготделения партии и глава Свердловской области Евгений Куйвашев и сами волонтеры.

Общими усилиями удалось собрать 20 тонн бытовой техники, предметов личной гигиены, одежды и обуви.

"Мы все с вами видим как стремительно развивается ситуация в Донбасской народной республике и Луганской народной республике. Это безусловно и то напряжение, которое заставило мирных граждан покинуть свои дома. Мы знаем, что в республиках объявлена мобилизация и Россия, естественно, не может своих братьев, своих граждан, во многом случае это уже граждане РФ, оставить один на один в такой сложной ситуации. Один из важных, я думаю, сейчас моментов, не только морально, но и естественно материально поддержать людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации", - заявил первый заместитель секретаря реготделения партии Виктор Шептий.

По его словам свердловчане стали предлагать гуманитарную помощь в первые же часы после появления беженцев. Так загруженная фура отправится в город Шахты, где уже известно о прибывающем ассортименте.

"Мы и дальше будем продолжать эту работу, это лишь первый шаг. Тем более мы видим, что ситуация, в эти сутки конкретно, изменилась кардинально. Признана Россией независимость ДНР и ЛНР. Мы понимаем, что тут нужны будут новые способы по содействию нашим, очень близким к нам по духу, граждан ДНР и ЛНР. Мы будем динамично реагировать в том числе на вызовы и потребности. Еще раз скажу, почему мы говорим об инициативе партии "Единая Россия", потому что у нас действительно большая сеть, у нас организация, которая уже не в первый раз участвует и в ходе поддержки в период пандемии и в ходе поддержки в 2014 году беженцев с Украины. У нас есть опыт, ресурсы, люди, которые нас поддерживают, поэтому мы и дальше будем направлять ресурс партии "Единая Россия" на благое дело обязательно направлять", - добавил Шептий.

Напомним, Православная служба милосердия при социальном отделе Екатеринбургской епархии также организовала сбор гуманитарной помощи беженцам с ДНР и ЛНР.

Позднее, замгубернатора Павел Креков заявил, что регион готов принять жителей республик. По его словам, свердловчане уже изъявляют желание помочь переселенцам. В основном среди беженцев будут дети, женщины и люди пожилого возраста. На данный момент предполагается, что в регион прибудет 600 беженцев из Донбасса, которых собираются разместить в санатории "Самоцветы" в Нижних Сергах и спецбольнице "Липовка".

Теги: ЕР, МыВместе, беженцы, Донбасс, гуманитарная помощь



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