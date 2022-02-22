22 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
Реклама займов денег (2019) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области в два раза выросло число нелегальных кредиторов

В прошлом году Банк России выявил в Свердловской области 31 финансовую организацию с признаками нелегальной деятельности.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, это в два раза больше, чем в 2020 году. По данным управления, 90% из всех – это нелегальные кредиторы, которые незаконно выдавали займы, их количество за год также удвоилось.

В 2021 году на Среднем Урале выявлено 20 нелегальных ломбардов и организаций, маскирующихся под комиссионные магазины. Также в регионе действовали девять поддельных микрофинансовых организаций, выдававших займы без разрешения Банка России. А две компании выдавали себя за лизинговые.

"Главный тренд в нелегальной деятельности в 2021 году – перемещение в интернет. "Финансовые пирамиды", лжеброкеры, мнимые форекс-дилеры работают онлайн, привлекают клиентов через социальные сети и мессенджеры, у них нет адреса или привязки к определенному региону. Их возможная аудитория и потенциальные потерпевшие – все пользователи интернета, в том числе и жители нашего региона. Поэтому потребителям необходимо быть бдительными, обращаясь за финансовыми услугами как офлайн, так и онлайн: в первую очередь проверять наличие разрешения Банка России", - прокомментировала глава отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Справка

С лета 2021 года Центробанк ведет список компаний с выявленными признаками нелегальных участников финансового рынка. В него включены организации, обнаруженные с начала 2020 года, а также те, кто выявлен ранее, но не прекратил свою деятельность. В настоящее время в обновляемом ежедневно списке числится более 4 тысяч компаний и интернет-проектов, в том числе 37 организаций с признаками нелегальной деятельности, имеющих офисы или пункты продаж в Свердловской области.

Теги: кредиты, Банк России, Свердловская область



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