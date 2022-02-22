США решили вывезти оставшихся на Украине дипломатов в Польшу

Администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины. По данным источников Bloomberg, посольство временно переносится в Польшу.

Отмечается, что США готовы к временному перемещению своего посольства, которое сейчас находится во Львове. Решение может быть принято из соображений безопасности, пишет Regnum.

Между тем, в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что сотрудников американского посольства на Украине обязали перебираться на ночь в Польшу из соображений безопасности, а утром выезжать обратно.

В январе госдеп США распорядился о начале добровольного отъезда из Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов их семей из-за "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России".

Тогда отмечалось, что посольство США продолжит работу, несмотря на отъезд некоторых сотрудников.