Небензя: Киев по-прежнему обязан выполнить Минские соглашения

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН, созванном Украиной по случаю признания Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил, что Украина, несмотря ни на что, должна выполнять Минские соглашения. Трансляция заседания велась в Youtube.

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По его словам, на момент подписания Минских соглашений ДНР и ЛНР уже провозгласили свою независимость, и тот факт, что Россия их признала, совершенно не меняет состава сторон Минских соглашений.

Небензя подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию. Но признание ДНР и ЛНР означает, что Россия больше не позволит "допускать новую кровавую бойню".

На этом же заседании постпред Украины Сергей Кислица потребовал от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР "и вернуться за стол переговоров".

А спикер МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях, что это "может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей". То же самое сказал в своем ночном обращении Владимир Зеленский.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что Россия не может нарушить Минские соглашения, так как выступает их гарантом, а не стороной. С этих позиций выступил и Небензя: Россия, как гарант соглашений, требует от Украины их выполнения.