ЛНР и ДНР будут признаны независимыми в границах Луганской и Донецкой областей - Госдума

ЛНР и ДНР будут признаны независимыми в административных границах Донецкой и Луганской областей в их бытность частью Украины, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Отметим, что власти ЛНР и ДНР контролируют далеко не всю территорию этих областей – частично они находятся под контролем Киева.

Напомним, вчера Владимир Путин заявил о намерении признать ДНР и ЛНР. Об этом он объявил в обращении к россиянам и попросил Федеральное собрание поддержать это решение, ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками. Члены Совбеза поддержали признание ЛДНР, при этом лишь глава МВД Владимир Колокольцев призывал признать Донецкую и Луганскую области в границах, которые были "до оккупации".