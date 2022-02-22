В Госдуме все готово к ратификации договора о признании независимости ЛНР и ДНР

Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на совместном заседании во вторник единогласно рекомендовали ратифицировать договоры о дружбе и сотрудничестве России с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, сообщили председатели комитетов Леонид Калашников и Леонид Слуцкий.

Теперь, как ожидается, признание независимости ЛНР и ДНР на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании ратифицирует Госдума.

Почти все думские фракции (за исключением "Новых людей") ранее высказывали желание поддержать признание независимости Донбасса.

"Самое последнее предупреждение, которое прозвучало - это поддержка депутатами Государственной Думы обращения к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР. Однако мы так и не были услышаны. Другой возможности остановить войну и защитить людей, как признать независимость ЛНР и ДНР с последующим заключением договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - заявил сегодня председатель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.