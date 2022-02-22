22 Февраля 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
Подрыв СВУ ДРГ ВСУ на трассе Донецк-Горловка (2022) | Фото: t.me/RtrDonetsk / telegram-канал Репортёр Руденко

Три мирных жителя погибли при подрыве автомобиля в ДНР

Трое мирных жителей погибли в результате подрыва автомобиля на трассе Донецк – Горловка в ДНР в ночь на вторник.

Как сообщили "Известия", изначально целью диверсантов была военная машина, но в итоге основной удар пришелся по ехавшему за ней гражданскому автомобилю. Все находившиеся там погибли.

Уточняется, что взрывное устройство - мина направленного действия - было заложено на обочине.

Телеграм-канал "Репортер Руденко" сообщает, что взрывных устройств было два, "диверсанты действовали наверняка".

Ранее сообщалось, что более 50 крупнокалиберных артиллерийских снарядов и мин выпущено сегодня утром украинскими войсками по территории ДНР.

Под обстрел попали Старомихайловка, Дзержинское, Ленинское.

В ЛНР за сутки обстрелами были повреждены 14 домов, пострадал мирный житель.

Теги: подрыв автомобиля, донецк-горловка, мирные жители



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