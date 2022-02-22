ФАС возбудила дело на МТС из-за роста стоимости услуг

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело на мобильного оператора МТС. Антимонопольщики считают, что оператор "необоснованно повысил стоимость услуг".

"ПАО "МТС" в январе 2022 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил", - говорится в сообщении ФАС.

В службе считают, что "повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей".